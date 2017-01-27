Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Таджикистан снимут ограничения на полеты "Сомон Эйр" в РФ

Экономика и бизнес
27 января, 12:13 UTC+3
Решение о полетах авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Таджикистан заморожено до летнего сезона
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/M.A.PUSHPA KUMARA

ДУШАНБЕ, 27 января. /ТАСС/. Россия и Таджикистан договорились снять ограничения на полеты "Сомон Эйр" в регионы РФ.

Смотрите также
Авиакомпания Somon Air отменила рейс из Таджикистана в Екатеринбург

Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода по итогам заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Договорились (с министром транспорта РФ - прим. ТАСС) снять эмбарго на полеты в 4 города авиакомпанией "Сомон Эйр" - Красноярск, Краснодар, Уфа и Оренбург, - сообщил Ганджалзода. - Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания "Таджик Эйр" получила разрешение на полеты из Жуковского".

Полеты "Ямала" из Жуковского

Решение о полетах авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Таджикистан заморожено до летнего сезона (длится с марта по октябрь - прим. ред.).

"По полетам "Ямала" (из Жуковского в Таджикистан - прим. ред.) вопрос пока закрыт до начала летнего сезона, этот вопрос будет зависеть от общественных потребностей", - сообщил Ганджалзода.

По итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали соответствующий протокол.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
4
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
Темы дня
Реклама