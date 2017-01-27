РФ и Таджикистан снимут ограничения на полеты "Сомон Эйр" в РФ

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ДУШАНБЕ, 27 января. /ТАСС/. Россия и Таджикистан договорились снять ограничения на полеты "Сомон Эйр" в регионы РФ.
Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода по итогам заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Договорились (с министром транспорта РФ - прим. ТАСС) снять эмбарго на полеты в 4 города авиакомпанией "Сомон Эйр" - Красноярск, Краснодар, Уфа и Оренбург, - сообщил Ганджалзода. - Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания "Таджик Эйр" получила разрешение на полеты из Жуковского".
Решение о полетах авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Таджикистан заморожено до летнего сезона (длится с марта по октябрь - прим. ред.).
"По полетам "Ямала" (из Жуковского в Таджикистан - прим. ред.) вопрос пока закрыт до начала летнего сезона, этот вопрос будет зависеть от общественных потребностей", - сообщил Ганджалзода.
По итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали соответствующий протокол.