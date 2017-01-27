ГААГА, 27 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Дальнейшие решения по делу ЮКОСа ожидаются не ранее 5 сентября. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-секретарь апелляционного суда Гааги Маартье Вервей.

По ее словам, "требование Hulley Enterprises Limited, Veteran Petroleum Limited и Yukos Universal Limited (выдвинутое на слушаниях 16 января - прим. ТАСС) о разделении апелляции на две части было отклонено". При этом суд постановил, что стороны должны представить свои аргументы в письменной форме: сначала три компании, связанные с бывшими акционерами ЮКОСа, а затем - Российская Федерация. "Крайним сроком подачи последних документов обозначено 5 сентября, - уточнила Вервей. - После этого суд примет решение о том, как будет проходить дальнейшее рассмотрение дела с учетом содержания документов и интересов сторон в честном судебном процессе".

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить около $50 млрд трем компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа: Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа пытаются оспорить это решение в апелляционном суде Гааги.