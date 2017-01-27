Четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут авиарейсы через Жуковский с мая

ДУШАНБЕ, 27 января. /ТАСС/. Четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут осуществлять авиарейсы через аэропорт Жуковский с мая 2017 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Мы постараемся сделать так, чтобы через аэропорт Жуковский эти четыре компании начали работать в полном объеме с начала высокого сезона, который скорее всего наступит весной - в мае. Мы об этом договорились", - сказал он.

По словам Шувалова, авиасообщение между РФ и Таджикистаном с использованием аэропорта Жуковский будет налаживаться постепенно. "Мы договорились, что помимо существующих авиарейсов, мы будем поддерживать сообщение через аэропорт Жуковский в Московской области, но осторожно, с развертыванием этих рейсов в пользу двух авиакомпаний из России и двух существующих авиакомпаний из Таджикистана. Мы будем это делать медленно, чтобы не сломать бизнес компаниям", - сказал он.