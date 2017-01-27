РФ и Болгария договорились о почти двукратном увеличении авиаперевозок

СОФИЯ, 27 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Авиационные власти России и Болгарии договорились о почти двукратном увеличении авиаперевозок и либерализации чартерного авиасообщения. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров, состоявшихся в болгарской столице 24-25 января.

"По итогам консультаций был принят протокол, который, в частности, предусматривает наращивание объема воздушных пассажирских перевозок между обеими странами, необходимого для обслуживания возросшего турпотока (по предварительным оценкам, число российских туристов в Болгарии в 2016 году превысило 600 тыс. человек), а также меры по либерализации рынка чартерных перевозок", - указывается в сообщении российского посольства в Болгарии в Facebook.

Были достигнуты договоренности об увеличении количества авиаперевозчиков до двух с каждой стороны и практически двукратном увеличении количества рейсов по маршрутам из Москвы в Софию, Варну и Бургас. В рамках либерализации чартерных перевозок болгарским и российским авиапредприятиям предоставлено право на выполнение чартерных полетов без согласования с назначенными авиакомпаниями в летний сезон в Варну и Бургас и постоянно в Софию.

Российскую делегацию на переговорах возглавила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Светлана Петрова, болгарскую - главный секретарь главной дирекции гражданской воздухоплавательной администрации министерства транспорта, информационных технологий и связи Михаил Захариев. В переговорах приняли участие представители ведущих авиаперевозчиков на российско-болгарском направлении (ПАО "Аэрофлот", ПАО "Сибирь", авиакомпания "Болгария Эйр"), а также аэропортов Софии, Варны, Бургаса и московского Домодедово.

Было решено, что консультации между авиационными властями двух стран будут проводится на регулярной основе.