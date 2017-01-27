Источник: иск "Башнефти" к "Транснефти" касается условий транспортировки нефти

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Иск "Башнефти", основным акционером которой в 2016 г. стала "Роснефть, подан в рамках разбирательств по условиям транспортировки нефти, сообщил ТАСС источник в суде.
"Иск связан с условиями транспортировки нефти", - сказал собеседник агентства, добавив, что претензии аналогичны претензиям "Роснефти" к "Транснефти".
Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что "Башнефть", как и "Роснефть", не заключила договор на транспортировку нефти. "Наше утверждение о надуманности обеспечительных мер, очевидно, теперь - договора нет, прокачка идет", - сказал он.
"Башнефть" подала исковое заявление к "Транснефти" накануне, подробности в картотеке суда пока не приводятся.
Ранее арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Роснефти" к "Транснефти", поданный 24 января в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Заседание по делу состоится 3 марта.
В конце декабря 2016 г. Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти" с 1 января 2017 г. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по заявлению "Роснефти".
Между компаниями возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.
Суд уточнил, что "Роснефть" должна подать иск с требованиями к "Транснефти" не позднее 25 января 2017 г., иначе обеспечительные меры, наложенные судом, будут сняты.
В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантировала оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора N0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".
Представитель "Транснефти" Игорь Демин ранее заявлял, что компания считает принятое решение суда незаконным и будет его обжаловать. При этом, по его словам, речь о приостановке транспортировки нефти речь не идет.