Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг просит проверить качество хлеба и нижнего белья в магазинах

Экономика и бизнес
27 января, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Под проверку также могут попасть обувь и мужские костюмы
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов попросил Роскачество в 2016 году проверить целый перечень продающихся в магазинах РФ товаров, включая хлеб и нижнее белье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Смотрите также

Ритейлеры обсудили тенденции и перспективы современной российской торговли
Проверки Генпрокуратуры РФ способствовали снижению цен на ряд продовольственных товаров
СМИ: минпромторг предлагает предоставлять налоговые льготы лишь крупным проектам

"Мы рассчитываем, я просил Максима Протасова - руководителя Роскачества, чтобы они в 2017 году также предусмотрели проверку в том числе в отношении нижнего белья, как женского, так и мужского", - приводят в пресс-службе слова Евтухова.

Кроме того, необходимо проверить качество обуви, мужских костюмов, а также продолжить исследование школьной формы, бытовой электроники и широкого спектра продуктов питания, включая хлеб, считает замминистра. Также в 2016 году планируется проверить сыры, йогурты и другую молочную продукцию, сообщал ранее Протасов.

В 2016 году организация проверила 41 категорию продукции, включая продукты питания, одежду (включая мужское нижнее белье и отдельные элементы школьной формы), обувь, товары для дома. По результатам исследований государственный знак качества был присвоен 70 товарам. Также в 2016 году при сотрудничестве с рядом крупных ритейлеров стартовала программа по продвижению товаров с государственным знаком качества в магазинах РФ. В результате продажи таких товаров возросли на 41,7%, сообщили ТАСС в Роскачестве.

Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки. Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Евтухов, Виктор Леонидович
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году
Темы дня
Реклама