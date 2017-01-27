Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай выразил ЕС протест в связи с антидемпинговыми пошлинами на трубы из стали

Экономика и бизнес
27 января, 16:51 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Минкоммерции Китая обвинило Еврокомиссию в "несправедливых и нерациональных методах"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с решением Европейской комиссии о введении антидемпинговых пошлин на трубы китайского производства из нержавеющей стали. Об этом заявил глава управления по урегулированию торговых вопросов в структуре ведомства Ван Хэцзюнь.

"Еврокомиссия продолжает прибегать к несправедливым и нерациональным методам, устанавливая высокие тарифы и нанося серьезный ущерб китайским предприятиям", - приводит министерство коммерции Китая слова чиновника на официальном сайте.

По словам Ван Хэцзюня, Пекин искренне надеется, что ЕС прекратит использовать подобные меры и будет придерживаться правил ВТО.

Китайская сторона выступила с резкой реакцией в адрес Евросоюза после того, как Брюссель объявил, что в ближайшие пять лет в отношении труб из нержавеющей стали, произведенных в КНР, Евросоюз будет применять антидемпинговые пошлины в размере от 30,7% до 64,9%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
4
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама