Китай выразил ЕС протест в связи с антидемпинговыми пошлинами на трубы из стали

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в БерлинеСпорт 27 января, 17:55
Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с решением Европейской комиссии о введении антидемпинговых пошлин на трубы китайского производства из нержавеющей стали. Об этом заявил глава управления по урегулированию торговых вопросов в структуре ведомства Ван Хэцзюнь.
"Еврокомиссия продолжает прибегать к несправедливым и нерациональным методам, устанавливая высокие тарифы и нанося серьезный ущерб китайским предприятиям", - приводит министерство коммерции Китая слова чиновника на официальном сайте.
По словам Ван Хэцзюня, Пекин искренне надеется, что ЕС прекратит использовать подобные меры и будет придерживаться правил ВТО.
Китайская сторона выступила с резкой реакцией в адрес Евросоюза после того, как Брюссель объявил, что в ближайшие пять лет в отношении труб из нержавеющей стали, произведенных в КНР, Евросоюз будет применять антидемпинговые пошлины в размере от 30,7% до 64,9%.