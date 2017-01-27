Китай выразил ЕС протест в связи с антидемпинговыми пошлинами на трубы из стали

ПЕКИН, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с решением Европейской комиссии о введении антидемпинговых пошлин на трубы китайского производства из нержавеющей стали. Об этом заявил глава управления по урегулированию торговых вопросов в структуре ведомства Ван Хэцзюнь.

"Еврокомиссия продолжает прибегать к несправедливым и нерациональным методам, устанавливая высокие тарифы и нанося серьезный ущерб китайским предприятиям", - приводит министерство коммерции Китая слова чиновника на официальном сайте.

По словам Ван Хэцзюня, Пекин искренне надеется, что ЕС прекратит использовать подобные меры и будет придерживаться правил ВТО.

Китайская сторона выступила с резкой реакцией в адрес Евросоюза после того, как Брюссель объявил, что в ближайшие пять лет в отношении труб из нержавеющей стали, произведенных в КНР, Евросоюз будет применять антидемпинговые пошлины в размере от 30,7% до 64,9%.