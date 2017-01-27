Индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже увеличился на 1,65% - до 2266,05 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,75%, до 1195,61 пункта.

"Индекс ММВБ сегодня снова демонстрировал очень позитивную динамику, и добрался до очередного сильного сопротивления в районе 2265. Пробой данного значения может ускорить подъем с ближайшей целью на недавних максимумах (2290), но вот драйверов для этого сейчас немного", - считает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

В свою очередь директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова отмечает, что в понедельник индекс ММВБ может упасть до 2222 пунктов, а индекс РТС - до 1153,5 пункта, при повышении пары доллар/ рубль на 1%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась в пятницу по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,3% - до $55,51 за баррель.

"Нефть сегодня потеряла более 1% по сорту Brent и пока не имеет существенных драйверов для сильного роста", - добавил Иван Копейкин.