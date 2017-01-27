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Porsche отзывает более 16 тыс. спорткаров по всему миру

Экономика и бизнес
27 января, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Кампания проводится из-за проблем с двигателями
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Porsche отзывает по всему миру 16,4 тыс. спортивных автомобилей из-за проблем с винтами, закрепляющими одну из частей двигателя. Об этом сообщили в самой компании, чья штаб-квартира находится в Штутгарте.

Отзыв затронет элитные спортивные автомобили моделей 911 Carrera, 718 Boxster и 718 Cayman. Лишь 2,576 тыс. из них будут отозваны в ФРГ.

В пресс-релизе отмечается, что представители Porsche в самое ближайшее время свяжутся с клиентами, чьи автомобили подлежат отзыву, и бесплатно произведут замену частей двигателя.

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