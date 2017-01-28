Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрд

На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордамиСпорт 28 января, 3:00
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитетаМеждународная панорама 28 января, 2:48
Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на СахалинеСпорт 28 января, 2:31
Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрдЭкономика и бизнес 28 января, 2:26
Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в российской столицеСпорт 28 января, 2:12
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихахПолитика 28 января, 1:39
Фигуристка Медведева рада своему прогрессу в изучении английского языкаСпорт 28 января, 1:36
Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболуСпорт 28 января, 1:11
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате ЕвропыСпорт 28 января, 1:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американская корпорация Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков KC-46. Соответствующая информация изложена в полученном ТАСС отчете Пентагона о контрактах, заключенных ведомством с рядом производителей.
Как отмечается в документе, общая сумма сделки составит $2,1 млрд. Речь идет о поставке самих воздушных судов, а также двух запасных двигателей и нескольких комплектов запчастей.
В соответствии с распространенными оборонным ведомством данными, работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года.
Военный самолет-заправщик КС-46 разработан корпорацией Boeing на базе авиалайнера Boeing-767 и был выбран американскими ВВС в качестве замены КС-135 Stratotanker.