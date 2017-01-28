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РФ не согласна с рядом выводов ВТО по спору с ЕС об антидемпинговых пошлинах на автомобили

Экономика и бизнес
28 января, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
В Минэкономразвития РФ отметили, что только частично согласны с выводами третейской группы
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия не согласна с некоторыми выводами третейской группы в споре в ВТО с ЕС в связи с антидемпинговыми пошлинами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в отношении легких коммерческих автомобилей, произведенных в Германии и Италии. Соответствующее заявление размещено на сайте Минэкономразвития РФ.

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"Большая часть предъявленных Европейским союзом претензий были признаны третейской группой несостоятельными. Однако по некоторым претензиям ЕС третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении легких коммерческих автомобилей. Российская Федерация согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые ее решения считает неверными", - говорится в сообщении.

Россия может обратиться в Апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна. В соответствии с правилами ВТО, подать апелляцию можно в течение 60 дней с даты опубликования доклада третейской группы.

27 января Арбитражная панель ВТО сочла незаконными антидемпинговые пошлины РФ на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. ЕС подал иск в ВТО против российских антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили в мае 2014 года. Этот иск стал третьим со стороны ЕС к РФ после вступления России в ВТО в 2012 году. Первое расследование было начато в отношении утилизационного сбора на легковые автомобили иностранной сборки.

В 2013 году Россия ввела антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили производства Турции, Италии и Германии. Под эти пошлины попали автофургоны с объемом двигателя до 3 литров и весом от 2,8 до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов весом до 2 тонн или для комбинированных перевозок грузов и пассажиров. Антидемпинговые пошлины были введены на уровне всего Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киризия), и теперь ЕС рассчитывает на их общую отмену.

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