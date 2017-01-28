РФ не согласна с рядом выводов ВТО по спору с ЕС об антидемпинговых пошлинах на автомобили

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия не согласна с некоторыми выводами третейской группы в споре в ВТО с ЕС в связи с антидемпинговыми пошлинами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в отношении легких коммерческих автомобилей, произведенных в Германии и Италии. Соответствующее заявление размещено на сайте Минэкономразвития РФ.

"Большая часть предъявленных Европейским союзом претензий были признаны третейской группой несостоятельными. Однако по некоторым претензиям ЕС третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении легких коммерческих автомобилей. Российская Федерация согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые ее решения считает неверными", - говорится в сообщении.

Россия может обратиться в Апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна. В соответствии с правилами ВТО, подать апелляцию можно в течение 60 дней с даты опубликования доклада третейской группы.

27 января Арбитражная панель ВТО сочла незаконными антидемпинговые пошлины РФ на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. ЕС подал иск в ВТО против российских антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили в мае 2014 года. Этот иск стал третьим со стороны ЕС к РФ после вступления России в ВТО в 2012 году. Первое расследование было начато в отношении утилизационного сбора на легковые автомобили иностранной сборки.

В 2013 году Россия ввела антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили производства Турции, Италии и Германии. Под эти пошлины попали автофургоны с объемом двигателя до 3 литров и весом от 2,8 до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов весом до 2 тонн или для комбинированных перевозок грузов и пассажиров. Антидемпинговые пошлины были введены на уровне всего Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киризия), и теперь ЕС рассчитывает на их общую отмену.