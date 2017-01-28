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СМИ: Росатом предложил профинансировать строительство новых АЭС в Чехии

Экономика и бизнес
28 января, 11:34 UTC+3
Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Росатом готов профинансировать строительство новых АЭС в Чехии. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров в интервью чешской газете MF Dnes, передает агентство Bloomberg.

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