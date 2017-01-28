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Дворкович: авиасообщение РФ с Египтом может быть возобновлено в ближайшее время

Экономика и бизнес
28 января, 13:06 UTC+3
Вице-премьер РФ воздержался от ответа на вопрос о сроках открытия полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Решение о возобновлении полетов в Каир может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Я времени называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко", - заявил Дворкович.

Он воздержался от ответа на вопрос о сроках открытия полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Вице-премьер также отметил, что пока не планирует встречаться с представителем Египта по этой теме.

"Пока встреча не запланирована (с главой гражданской авиации Египта). Но в любом случае мы, как и говорили, в качестве приоритета рассматриваем открытие полетов для Каирского аэропорта. И дальше будем продолжать по остальным", - подчеркнул Дворкович.

Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что делегация российских авиаспециалистов может посетить Каир в феврале для проведения окончательной проверки безопасности аэропорта.

На минувшей неделе группа российских экспертов вернулась в Москву после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Сейчас Минтранс РФ готовит доклад правительству по безопасности аэропорта Каира, с которого, как ожидается, начнется поэтапное восстановления воздушного авиасообщения между странами, прерванного более года назад после крушения российского самолета на Синае

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Темы
Российско-египетские отношения Приостановка авиасообщения с Египтом
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Египет
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Дворкович, Аркадий Владимирович
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