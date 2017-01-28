Дворкович: авиасообщение РФ с Египтом может быть возобновлено в ближайшее время

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Решение о возобновлении полетов в Каир может быть принято в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Я времени называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко", - заявил Дворкович.
Он воздержался от ответа на вопрос о сроках открытия полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Вице-премьер также отметил, что пока не планирует встречаться с представителем Египта по этой теме.
"Пока встреча не запланирована (с главой гражданской авиации Египта). Но в любом случае мы, как и говорили, в качестве приоритета рассматриваем открытие полетов для Каирского аэропорта. И дальше будем продолжать по остальным", - подчеркнул Дворкович.
Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что делегация российских авиаспециалистов может посетить Каир в феврале для проведения окончательной проверки безопасности аэропорта.
На минувшей неделе группа российских экспертов вернулась в Москву после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Сейчас Минтранс РФ готовит доклад правительству по безопасности аэропорта Каира, с которого, как ожидается, начнется поэтапное восстановления воздушного авиасообщения между странами, прерванного более года назад после крушения российского самолета на Синае