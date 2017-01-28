Повышение тарифа "Платона" весной будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По итогам совещания планируется сделать это весной (увеличить тариф "Платона" прим. ред.). Конкретную дату я не назову, потому что решение должен принять еще председатель правительства. И конкретных цифр тоже (не назову - прим. ред.). Но в любом случае средневзвешенная ставка по этому году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом в результате двухэтапного повышения", - сказал Дворкович.