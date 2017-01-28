Россия не ожидает сильного отклонения цен на нефть от достигнутого уровня

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Цены на нефть пришли к локальному равновесию и серьезных отклонений от нынешнего уровня российские власти не ожидают, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Цены (на нефть - прим. ред.) сейчас нашли локальное равновесие. При таком уровне цен становится выгодной добыча на отдельных участках сланцевой нефти тоже. С другой стороны, и спрос немножко подрастает. Поэтому в целом ситуация на рынке сбалансированная. Посмотрим, что будет дальше, но каких то больших отклонений от нынешних цен мы пока не ожидаем", - сказал Дворкович.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась 27 января по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,3% - до $55,51 за баррель.