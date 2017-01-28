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Дворкович: у правительства нет планов ограничивать покупки за наличные деньги

Экономика и бизнес
28 января, 14:34 UTC+3
В США и странах Европы подобные ограничения введены довольно давно, при этом в разных странах их размер варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов или евро
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство не рассматривает вопрос о введении ограничений наличных расчетов в России, таких планов "даже в мыслях нет", заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

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"Ничего такого не планируется. Не будет никаких ограничений наличных покупок. Даже в мыслях нет. Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается, но это должно происходить естественным образом без искусственных решений", - сказал Дворкович.

Как сообщалось ранее, 21 января глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде "Единой России", заявил, что министерство поддерживает предложения по ограничению расчетов наличными при крупных покупках. По его словам, можно установить планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме. Речь в первую очередь идет о покупках объектов недвижимости и автомобилей.
Позднее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными.

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Минфин в 2013 году уже вносил в правительство законопроект об ограничении оплаты покупок наличными населением. Первоначально планировалось установить планку в размере 600 тыс. руб. за покупку, а затем, с начала 2016 года, в два раза меньше - 300 тыс. руб. В законопроекте указывалось, что предельная сумма наличного оборота будет определяться законом, а не ЦБ РФ. Однако инициатива не была реализована.

В США и странах Европы подобные ограничения введены довольно давно, при этом в разных странах их размер варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов или евро.

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