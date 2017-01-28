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Дворкович считает возможным снижение инфляции в России до 4% в 2017 году

Экономика и бизнес
28 января, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Годовая инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4%
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает возможным достижение цели по снижению инфляции в России до 4% в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам.

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"Мы надеемся, что в этом году мы сможем инфляцию снизить до 4%. Это непростая задача, амбициозная, но возможная, если все будем действовать как запланировано", - сказал он.

Годовая инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года), оказавшись существенно ниже аналогичного показателя 2015 года (12,9%). При этом был обновлен исторический минимум, ранее составлявший 6,1% за 2011 года.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ РФ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называет эту цель достижимой.

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Дворкович, Аркадий Владимирович
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