Дворкович считает возможным снижение инфляции в России до 4% в 2017 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает возможным достижение цели по снижению инфляции в России до 4% в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы надеемся, что в этом году мы сможем инфляцию снизить до 4%. Это непростая задача, амбициозная, но возможная, если все будем действовать как запланировано", - сказал он.

Годовая инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года), оказавшись существенно ниже аналогичного показателя 2015 года (12,9%). При этом был обновлен исторический минимум, ранее составлявший 6,1% за 2011 года.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ РФ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики называет эту цель достижимой.