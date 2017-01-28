Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"

Экономика и бизнес
28 января, 16:03 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 28, января. /ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что в РФ готовы всем обеспечить украинских авиаконструкторов, создававших "Ан"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Марина Лысцева/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

Смотрите также
Семейство "Ан": от "кукурузника" до самого большого самолета в мире

"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова", - сказал он.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан" - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Кроме того были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье

Смотрите также

РФ может разработать концепт аналога Ан-124 "Руслан" в ближайшие два года
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
Зачем Китаю украинская "мечта"
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
3
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
4
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
5
"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"
6
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
7
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
Темы дня
Реклама