РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова", - сказал он.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан" - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Кроме того были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье