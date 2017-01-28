РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"

Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденнойСпорт 28 января, 16:25
Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходитСпорт 28 января, 16:11
Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мираСпорт 28 января, 15:52
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 28 января, 15:32
Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с ФарфаномСпорт 28 января, 15:29
Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством санейСпорт 28 января, 15:27
Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian OpenСпорт 28 января, 15:18
Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатитаСпорт 28 января, 15:15
Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова", - сказал он.
Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан" - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.
В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Кроме того были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.
Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье