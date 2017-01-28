Глава РФПИ: итоги разговора Путина и Трампа дают позитивный сигнал инвесторам

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате ЕвропыСпорт 29 января, 0:14
Фигурист Коляда объяснил ошибки на чемпионате Европы психологической неготовностьюСпорт 29 января, 0:12
Косачев: разговор Путина и Трампа вернул смысл и содержание в диалог двух странПолитика 29 января, 0:00
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата ЕвропыСпорт 28 января, 23:58
Глава РФПИ: итоги разговора Путина и Трампа дают позитивный сигнал инвесторамЭкономика и бизнес 28 января, 23:37
Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования на УкраинеМеждународная панорама 28 января, 23:34
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и СШАПолитика 28 января, 22:58
Один человек пострадал при пожаре на заправке в МахачкалеПроисшествия 28 января, 22:38
Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере СирииМеждународная панорама 28 января, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются позитивным сигналом для бизнеса и говорят о возможности восстановления сотрудничества между двумя странами, в том числе в инвестиционной сфере.
Такое заявление сделал в субботу, 28 января, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен", - сказал он.
По его словам, РФПИ сформировал и в ближайшее время представит американским партнерам для предварительного обсуждения более десяти приоритетных проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество России и США.