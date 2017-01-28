Глава РФПИ: итоги разговора Путина и Трампа дают позитивный сигнал инвесторам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются позитивным сигналом для бизнеса и говорят о возможности восстановления сотрудничества между двумя странами, в том числе в инвестиционной сфере.

Такое заявление сделал в субботу, 28 января, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен", - сказал он.

По его словам, РФПИ сформировал и в ближайшее время представит американским партнерам для предварительного обсуждения более десяти приоритетных проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество России и США.