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Глава РФПИ: итоги разговора Путина и Трампа дают позитивный сигнал инвесторам

Экономика и бизнес
28 января, 23:37 UTC+3
РФПИ сформировал и в ближайшее время представит американским партнерам более десяти приоритетных проектов, заявил Кирилл Дмитриев
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Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются позитивным сигналом для бизнеса и говорят о возможности восстановления сотрудничества между двумя странами, в том числе в инвестиционной сфере.

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Такое заявление сделал в субботу, 28 января, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен", - сказал он.

По его словам, РФПИ сформировал и в ближайшее время представит американским партнерам для предварительного обсуждения более десяти приоритетных проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество России и США. 

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Первый телефонный разговор Путина и Трампа
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