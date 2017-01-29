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На строительство и ремонт автодорог в Бурятии в 2017 году потратят почти 3 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 января, 11:24 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По словам главы региона Вячеслава Наговицына, ремонт и строительство в этом году затронут как сами автодороги, так и мосты
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УЛАН-УДЭ, 29 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Республиканская дорожная сеть в Бурятии будет профинансирована в 2017 году почти на 3 млрд рублей. Об этом сообщил в прямом эфире ГТРК "Бурятия" глава региона Вячеслав Наговицын.

"На этот год у нас будет 2,9 млрд рублей", - сказал он, подчеркнув, что размер средств вдвое больше, чем регион мог планировать 10 лет назад. По его словам, ремонт и строительство в этом году затронут как сами автодороги, так и мосты.

"Мы продолжим реконструкцию трассы до Байкала в Баргузинском районе. 15 км до села Максимиха сделаем (сейчас там грунтовая дорога - прим. ТАСС)", - сказал Наговицын. В прошлые годы на этой популярной в летний туристический сезон магистрали было отремонтировано около 200 км.

Ранее Минтранс Бурятии сообщал, что на региональной сети автодорог в 2017 году в эксплуатацию будет введено 33 км дорог, после реконструкции откроются четыре мостовых перехода.

В прошлом году на региональной сети Бурятии реконструировано и отремонтировано порядка 50 км дорог, на федеральной сети - более 100 км.

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Наговицын, Вячеслав Владимирович
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