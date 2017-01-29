Росатом предложил новейший реактор ВВЭР-1200 для чешских АЭС

Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в МосквеСпорт 30 января, 0:27
Турнир Женской теннисной ассоциации стартует в Санкт-ПетербургеСпорт 30 января, 0:17
Мосгорсуд проверит законность продления Улюкаеву домашнего арестаПроисшествия 30 января, 0:09
ФК "Шапекоэнсе" одержал первую победу после авиакатастрофыСпорт 30 января, 0:01
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого домаМеждународная панорама 29 января, 23:21
Иранский режиссер Асгар Фархади не приедет на церемонию вручения премии "Оскар"Культура 29 января, 23:16
Эксперт: предложения Литвы забрать Калининград у РФ - желание привлечь к себе вниманиеПолитика 29 января, 23:05
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственнымПолитика 29 января, 22:48
Бенуа Амон одержал победу на праймериз французской Социалистической партииМеждународная панорама 29 января, 22:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРАТИСЛАВА, 29 января. /ТАСС/. Росатом предложил для строительства атомных энергоблоков на чешских АЭС прогрессивный атомный реактор ВВЭР-1200. Об этом сообщил в Праге первый заместитель генерального директора корпорации Кирилл Комаров.
По его словам, которые приводит сегодня чешское агентство ЧТК, российская компания является единственной в мире, которая ввела этот реактор новейшего поколения в эксплуатацию. Как указывает агентство, Росатом предлагает Чехии для строительства нового энергоблока реактор нового поколения "3+". Его ввод в эксплуатацию произошел в августе прошлого года на Нововоронежской АЭС.
В среду Комаров в интервью чешской газете Mlada Fronta Dnes сообщил, что Росатом предложил правительству Чехии варианты сотрудничества по строительству новых атомных электростанций в стране.
"Мы готовы быть активным участником этого процесса (строительства новой атомной электростанции - прим. ред.). Мы готовы вместе с чешским правительством искать деньги, можем быть младшим партнером либо прийти с предложением инвестиций с нашей стороны. Мы готовы участвовать в реализации какой угодно модели, включая и венгерскую (на венгерской АЭС "Пакш" - прим. ТАСС), в рамках которой мы предложили межгосударственный кредит. Возможна также модель, которая была реализована в Турции", - сказал он.
В ноябре 2016 года вице-президент "Русатом Оверсиз" Леош Томичек рассказал ТАСС, что компания передала Чехии пакет материалов о потенциальном участии в проекте сооружения новых блоков АЭС на территории страны. В прошлом году Чехия актуализировала Государственную энергетическую концепцию, согласно которой к 2040 году объем атомной генерации в общем энергобалансе страны должен вырасти с нынешних 35% до 50%. Представить заявки на сооружение новых энергоблоков были приглашены компании из Франции, Китая, Кореи, США, Японии и России.
На территории Чехии в настоящее время действуют две АЭС - "Темелин" и "Дукованы". Обе станции были сооружены при содействии СССР, а затем России.