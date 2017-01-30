"Ъ": ЦБ хочет изменить подход к проведению платежей для противодействия хакерам

СМИ: сближению РФ и США мешают однопартийцы ТрампаМеждународная панорама 30 января, 5:01
Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой СШАМеждународная панорама 30 января, 4:20
Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в СШАМеждународная панорама 30 января, 4:14
Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную коронуСпорт 30 января, 4:12
"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом ПайетомСпорт 30 января, 4:03
МИД Австралии поддержал миграционную политику ТрампаМеждународная панорама 30 января, 3:29
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛСпорт 30 января, 3:00
В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, двое полицейских погиблиПроисшествия 30 января, 2:55
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству ВосточногоКосмос 30 января, 2:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк России намерен изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Центробанк. Отмечается, что ЦБ разослал руководителям IT-отделов банков письмо, в котором попросил до 10 февраля оценить, в какие сроки они могут внедрить шифрование платежей, направляемых в платежную систему Банка России, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).
Внедрение систем шифрования в АБС банка позволит защищать данные на более раннем этапе, сообщили изданию в ЦБ. "По нашему мнению, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений, - пояснили в пресс-службе Банка России. - Мера предлагается на основе анализа фактов хищений денежных средств у коммерческих банков и учитывает мировой опыт и современные тенденции. Именно такая практика применяется почти во всех крупных платежных системах".
Хищения, которые упоминает ЦБ, - атаки на банки в конце 2015 - начале 2016 года, уточняет газета. Отмечается, что хакеры тогда пытались вывести 2,87 млрд руб., предотвратить удалось хищение 1,67 млрд. Атаки совершались при передаче данных из АБС в АРМ КБР внутри банка.
Банкиры, как уточняет газета, официально комментировать инициативу ЦБ не хотят, поскольку в основном относятся к ней негативно.