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"Ъ": ЦБ хочет изменить подход к проведению платежей для противодействия хакерам

Экономика и бизнес
30 января, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Внедрение системы шифрования может усложнить злоумышленникам условия атак и снизить число хищений
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк России намерен изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Центробанк. Отмечается, что ЦБ разослал руководителям IT-отделов банков письмо, в котором попросил до 10 февраля оценить, в какие сроки они могут внедрить шифрование платежей, направляемых в платежную систему Банка России, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).

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Внедрение систем шифрования в АБС банка позволит защищать данные на более раннем этапе, сообщили изданию в ЦБ. "По нашему мнению, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений, - пояснили в пресс-службе Банка России. - Мера предлагается на основе анализа фактов хищений денежных средств у коммерческих банков и учитывает мировой опыт и современные тенденции. Именно такая практика применяется почти во всех крупных платежных системах".

Хищения, которые упоминает ЦБ, - атаки на банки в конце 2015 - начале 2016 года, уточняет газета. Отмечается, что хакеры тогда пытались вывести 2,87 млрд руб., предотвратить удалось хищение 1,67 млрд. Атаки совершались при передаче данных из АБС в АРМ КБР внутри банка.

Банкиры, как уточняет газета, официально комментировать инициативу ЦБ не хотят, поскольку в основном относятся к ней негативно.

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