Кабмин увеличил субсидирование проведения клинических испытаний имплантируемых медизделий

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее субсидирование компенсаций части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы.

Принятые решения направлены на поддержку разработки имплантируемых медицинских изделий и ускорение их вывода на рынок. Текст постановления размещен в понедельник на сайте кабмина.

"Увеличены объем субсидирования затрат - с 50 до 80% от фактических затрат, максимальный размер субсидии - с 5 млн рублей до 200 млн рублей", - говорится в сообщении. Как отмечается, это позволит оптимизировать возмещение реальных затрат производителей медицинских изделий. Кроме того, периодичность предоставления субсидии изменена с полугодовой на ежемесячную, что, как ожидается, позволит производителям медицинских изделий обращаться за получением субсидии для возмещения части затрат, понесенных в любом месяце.

Предусмотрено также субсидирование расходов на зарплату специалистов, опытно-конструкторские и технологические работы, изготовление макетов и опытных партий медицинских изделий. Документом также устанавливается предоставление субсидий на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, организацию и проведение клинических испытаний медицинских изделий. Отмечается, что, согласно действовавшей до настоящего времени редакции правил, субсидировались только проекты по организации и проведению клинических испытаний медицинских изделий.

Расширение направлений предоставления субсидий повысит заинтересованность российских производителей в создании новых медицинских изделий, уточняется на сайте кабмина.