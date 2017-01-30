ФАС возбудила дело против "Почты России"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почты России" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Основанием для возбуждения дела явилось неисполнение "Почтой России" предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения заявления ООО "ФПС" по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России.

Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 года.