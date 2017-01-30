ПФР завершил единовременную выплату 5 тыс. рублей пенсионерам

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) завершил единовременную выплату 5 тысяч рублей пенсионерам, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей", - сообщили в ПФР.

Там отметили, что возможны единичные случаи неполучения единовременной выплаты в связи с личными обстоятельствами пенсионера.

"В целом единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров", - сообщили в ведомстве.