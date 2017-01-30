Кабмин одобрил проект соглашения с Туркменией о сотрудничестве в области промышленности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Туркменией о промышленном сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Одобрить проект соглашения между правительством РФ и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области промышленности. Поручить Минпромторгу России провести переговоры с Туркменистанской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение", - говорится в распоряжении кабмина РФ.

Согласно проекту документа, целью соглашения является, в частности, создание взаимовыгодной конкурентной среды на рынках промышленной продукции двух стран. Россия и Туркмения планируют осуществлять сотрудничество в этой сфере для реализации совместных программ и проектов, для повышения конкурентоспособности предприятий двух стран и содействия в развитии промышленной кооперации между ними, а также для выработки согласованных решений в области промышленной политики.