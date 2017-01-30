Кабмин одобрил проект соглашения с Туркменией о сотрудничестве в области промышленности

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Туркменией о промышленном сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Одобрить проект соглашения между правительством РФ и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области промышленности. Поручить Минпромторгу России провести переговоры с Туркменистанской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение", - говорится в распоряжении кабмина РФ.
Согласно проекту документа, целью соглашения является, в частности, создание взаимовыгодной конкурентной среды на рынках промышленной продукции двух стран. Россия и Туркмения планируют осуществлять сотрудничество в этой сфере для реализации совместных программ и проектов, для повышения конкурентоспособности предприятий двух стран и содействия в развитии промышленной кооперации между ними, а также для выработки согласованных решений в области промышленной политики.