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Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС

Экономика и бизнес
30 января, 12:25 UTC+3
Ранее Евросоюз на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката, говорится в сообщении на официальной странице Минэкономразвития РФ в Facebook.

"27 января 2017 года РФ направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования", - отмечается в сообщении.

В августе 2016 года ЕС на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Санкции коснулись крупнейших российских металлургических компаний - размер антидемпинговых пошлин для ОАО "ММК" составляет 18,7%, для ПАО "Северсталь" - 34%, для ПАО "НЛМК" и всех остальных компаний - 36,1%.

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