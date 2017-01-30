Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката, говорится в сообщении на официальной странице Минэкономразвития РФ в Facebook.
"27 января 2017 года РФ направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования", - отмечается в сообщении.
В августе 2016 года ЕС на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Санкции коснулись крупнейших российских металлургических компаний - размер антидемпинговых пошлин для ОАО "ММК" составляет 18,7%, для ПАО "Северсталь" - 34%, для ПАО "НЛМК" и всех остальных компаний - 36,1%.