Россельхозбанк по итогам 2016 г. получил более 500 млн руб. чистой прибыли

НОВО-ОГАРЕВО, 30 января. /ТАСС/. Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2016 года, после создания резервов на возможные потери по кредитам, составила более 500 млн рублей, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

"В этом году мы обеспечили прибыльность нашей деятельности. Операционная прибыль по итогам 2016 года достигла рекордных для Россельхозбанка 55 млрд рублей. Вместе с тем практически весь объем доходов направлен на резервы в целях обеспечения расчистки баланса от токсичных активов. По нашей оценке, самый тяжелый период в этой работе мы преодолели и при этом смогли в 2016 году обеспечить чистую прибыль после создания резервов, которая составила более 0,5 млрд рублей", - сказал Патрушев.

Он также отметил, что Россельхозбанк за последние годы существенно нарастил клиентскую, ресурсную и капитальную базы.

"Прирост клиентских пассивов за 2016 год у нас превысил 400 млрд рублей - рост на 35%, что существенно превышает среднерыночные показатели", - сказал глава Россельхозбанка.