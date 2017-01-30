Суд перенес рассмотрение основного дела ФАС и Google на 28 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа отложил на 28 февраля рассмотрение кассационной жалобы Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в отношении решений судов предыдущих инстанций по делу об Android. Об этом журналистам сообщил представитель ФАС.

"Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение дела на 28 февраля 2017 года в связи с подачей компанией Google жалобы в Верховный суд РФ на определение ФАС от 23 декабря 2016 года", - сказал он.

Google пытается оспорить решение антимонопольного ведомства, признавшего американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе Android (принадлежит Google). Судебные разбирательства длятся уже больше года. 24 января Google также направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ в рамках этого спора.

Наказание за доминирование на рынке

В сентябре 2015 года ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google оповестила пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявила о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

ФАС подала иск о принудительном исполнении предписания, а Google в свою очередь ходатайствовала о прекращении производства по этому делу. Следующее заседание по данному вопросу состоится 20 февраля.

За сам факт нарушения антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 438 млн рублей (9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.

Кроме того, ФАС назначила Google Inc. и Google Ireland Ltd. штрафы на общую сумму 1 млн рублей за неисполнение предписания ведомства полностью и в срок, которые Google также пытается оспорить, как и новые сроки исполнения предписания. При этом замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что ФАС может назначить Google подобные штрафы повторно в начале 2017 года.