Новикомбанк передал "РТ-Капитал" непрофильные активы на сумму более 20 млрд рублей

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новикомбанк, подконтрольный госкорпорации Ростех, передал ООО "РТ-Капитал" (дочерняя структура Ростеха - ред.) активы на 20 млрд рублей, до середины 2017 г. рассчитывает передать активов еще на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В соответствии с подписанным соглашением уступки прав требования до середины 2017 года Новикомбанк передаст "РТ- Капитал" непрофильные активы на десятки миллиардов рублей, при этом активы на сумму более 20 млрд рублей уже переданы "РТ-Капитал", - сообщила представитель Новикомбанка.
В банке пояснили, что структура сделки, состоявшейся под контролем Ростеха, предполагает уступку в пользу "РТ- Капитал" ссудной задолженность заемщиков банка, не соответствующих его текущей кредитной политике.
"Таким образом, банк расчистит свой баланс и приобретет ресурсы, необходимые для расширения профильной деятельности и быстрого наращивания финансирования целевых клиентов", - отметили в банке.
Представитель пресс-службы кредитной организации также сообщил, что в настоящее время Новикомбанк завершает формирование долгосрочной стратегии развития, в рамках которой банк корректирует свою кредитную политику, определяя в качестве основного приоритета сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и сегмента высоких технологий.
Новикомбанк создан в 1993 году, входит в число 40 крупнейших российских банков по объему активов и является участником системы страхования вкладов. По международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 года чистый убыток Новикомбанка составил 11,4 млрд руб.
В июле 2016 года Ростех довел свою долю в Новикомбанке до 100%. Банк является основным расчетным банком предприятий Ростеха. Среди клиентов Новикомбанка - Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", "ВО "Технопромэкспорт", ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Ранее Сергей Чемезов в интервью ТАСС говорил, что госкорпорация "Ростех" планирует создать банк для финансирования проектов в промышленности на базе входящего в корпорацию Новикомбанка, который после присоединения ряда других активов может войти в десятку крупнейших российских банков.