Банк Natwest не будет закрывать счета RT в Великобритании

ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский банк Natwest сообщил, что не будет закрывать счета RT в Великобритании. Об этом ТАСС заявил руководитель британского вещания RT Николай Богачихин.

"Natwest проинформировал нас, что счета RT в Великобритании не закрывают. На прошлой неделе банк прислал нам письмо об этом", - сказал он.

В октябре прошлого года главный редактор RT Маргарита Симоньян написала на своей странице в сети микроблогов Twitter, что счета телеканала в Великобритании заблокированы. Как сообщил ТАСС источник в Министерстве финансов Соединенного Королевства, блокировка счетов RT - это решение банка, а не новые санкции в отношении России.

В самой группе The Royal Bank of Scotland (RBS Group) сообщили, что счета на тот момент оставались открытыми, а переговоры с RT продолжались.