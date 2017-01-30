"Яндекс" запустит онлайн-сервис по продаже билетов на автобусы

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" 31 января запустит онлайн-сервис по поиску и продаже билетов на междугородние и пригородные автобусы - агрегатор "Яндекс.Автобусы". Как рассказали ТАСС в "Яндексе", компания оценивает российский рынок продажи билетов в $2,5 млрд (включая офлайн- и онлайн-сегменты).
Сейчас доля онлайн-продаж автобусных билетов в их общем объеме составляет 2-3%, при этом для Москвы и области этот показатель чуть выше - 4%. В "Яндексе" ожидают, что в течение пяти лет доля онлайн-продаж может достигнуть 50% от общего объема. В компании также отметили, что на сегодняшний день в интернете можно купить билеты почти на половину направлений.
В "Яндексе" не стали прогнозировать, какое место может занять новый сервис на рынке продаж автобусных билетов в перспективе, а также еще не определились, по какой схеме будет происходить монетизация сервиса. "На данный момент основная задача - увеличивать количество рейсов с онлайн- билетами, подключать новых партнеров и привлекать пользователей", - отметили в компании.
Сервис подписал соглашения системным интегратором E-Traffic, эксклюзивным дистрибьютором билетов на рейсы "Мострансавто" в Подмосковье "Однакасса" и агрегатором "РУ- Сеть". Инвестиции в проект в компании не раскрывают.
В октябре 2016 года президент по корпоративным отношениям "Яндекса" Марина Янина заявляла, что российская интернет-компания намерена создать сервис по продаже билетов на все виды городского, междугороднего и международного общественного транспорта. Тогда в пресс- службе "Яндекса" ТАСС поясняли, что через сервис компании можно будет приобрести билеты на все виды общественного транспорта - автобус, электричку, трамвай, поезд, самолет. В то время "Яндекс" вел переговоры с операторами пассажирских перевозок. В РЖД подтверждали, что работают над соглашением с "Яндексом".
"Мы не хотели бы заранее раскрывать детали будущих запусков, но хотим отметить, что планируем и дальше развивать продажу билетов на все виды городского и междугороднего транспорта, в том числе на железнодорожный", - уточнили в "Яндексе".