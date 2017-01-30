Telegraph: пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять отправленные сообщения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp может вскоре добавить функцию удаления и изменения отправленных сообщений.

Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

По информации издания, стереть или изменить содержание отправленного сообщения можно будет до того, как другой пользователь просмотрел его.

Кроме того, WhatsApp разрабатывает функцию отправления движущейся локации, которая позволит пользователям в реальном режиме следить за перемещениями друг друга. На данный момент эти функции тестируются, однако не сообщается, когда именно они станут доступны.

WhatsApp - один из самых распространенных мобильных мессенджеров, которым пользуются люди по всему миру. В 2014 году компания Facebook приобрела WhatsApp за $21,8 млрд.