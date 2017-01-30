ВТБ 24 купит ПО Microsoft за 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк ВТБ 24 закупит программное обеспечение (ПО) Microsoft общей стоимостью 1,62 млрд рублей. Поставку осуществит российская IT-компания "Ай-Теко", следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно договору, банк приобретет порядка 146 тыс. лицензий на ПО Microsoft, в числе которых, в частности, офисные и серверные приложения.

Ранее в декабре 2016 года "Ростелеком" провел закупку офисного ПО корпорации Microsoft на сумму 1,26 млрд рублей у торгового посредника "Компарекс".