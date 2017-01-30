Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ 24 купит ПО Microsoft за 1,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 января, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Банк приобретет порядка 146 тыс. лицензий на программное обеспечение
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк ВТБ 24 закупит программное обеспечение (ПО) Microsoft общей стоимостью 1,62 млрд рублей. Поставку осуществит российская IT-компания "Ай-Теко", следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно договору, банк приобретет порядка 146 тыс. лицензий на ПО Microsoft, в числе которых, в частности, офисные и серверные приложения.

Ранее в декабре 2016 года "Ростелеком" провел закупку офисного ПО корпорации Microsoft на сумму 1,26 млрд рублей у торгового посредника "Компарекс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама