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Медведев назначил Азера Талыбова замглавы Минэкономразвития

Экономика и бизнес
30 января, 20:15 дата обновления: 30 января, 20:37 UTC+3
Ранее Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ
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Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Азера Талыбова заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Талыбова Азера Муталим оглы заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

До этого назначения Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ.

В Минэкономразвития он займет место недавно ушедшего замминистра экономики Игоря Ревы, который курировал департаменты обеспечения деятельности, кадров и организационного развития, правовой и финансовый департаменты.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией в Минэкономразвития, покинуть министерство также может и директор департамента кадров и организационного развития Константин Котцев.

Азер Талыбов родился 10 февраля 1979 года в г. Москве. В 2002 году окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ. В период с ноября 2002 г. по июнь 2008 г. работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли. С июня 2008 г. по июнь 2012 г. занимал пост помощника министра экономического развития. В июне 2012 г. перешел на должность руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации, которую занимал до июля 2013 г. Затем был назначен руководителем секретариата председателя Банка России. С 28 января 2017 г. - заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Указом президента РФ награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

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