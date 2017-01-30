Медведев утвердил трех кандидатов в совет директоров НМТП

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров группы "Новороссийский морской торговый порт". Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт" (г. Новороссийск, Краснодарский край) согласно приложению", - говорится в сообщении.

В список вошли кандидатуры, ранее не представленные в совете директоров: заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Пристансков и директор департамента Минэкономразвития Оксана Тарасенко.