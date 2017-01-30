Назарбаев: Казахстан должен защитить свои экономические интересы в ЕврАзЭС

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Казахстан должен защитить национальные экономические интересы при международном сотрудничестве, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом говорится в опубликованном ежегодном послании президента республики Нурсултана Назарбаева.

"Необходимо обеспечить защиту и продвижение национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества. Это касается, прежде всего, работы внутри ЕАЭС (ЕврАзЭС - прим. ТАСС), ШОС, сопряжения с "экономическим поясом Шелкового пути", - отмечается в документе.

Назарбаев поручил правительству совместно с главами местных администраций и бизнесом до 1 сентября "разработать единую экспортную стратегию". Также он дал указание "создать при правительстве Совет по экспортной политике", оказывать экспортерам поддержку по принципу "одного окна".

Глава государства напомнил в своем послании, что "перед правительством уже стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году".

Увеличение экспорта

В послании главы республики также говорится, что к 2021 году Казахстан должен нарастить экспортные поставки агропромышленной продукции на 40%.

"Поручаю обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции", - указано в документе.

Для этого предполагается за пять лет "создать все условия для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы", чтобы "конкурировать на международных рынках". Также за этот же период "необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести ее до 2 млн гектаров". Президент поручил "повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров, повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы".

По словам Назарбаева, страна должна стать "так называемой хлебной корзиной по производству зерна на всем евразийском континенте". "Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции", - говорится в послании.

Транзит грузов

Назарбаев также поручил увеличить к 2020 году объем транзитных грузовых перевозок в семь раз и в четыре раза - авиатранзит пассажиров.

"Поручаю правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в семь раз для грузов, перевозимых контейнерами, до 2 млн контейнеров; в четыре раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом, до 1,6 млн транзитных пассажиров", - говорится в документе.

При этом общие доходы от транзитных перевозок к этому времени, по словам президента, вырастут в 5,5 раза, "до $4 млрд в год". "Развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов. Уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу", - подчеркивается в послании президента.

В документе также отмечается, что "для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами". "Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров", - поясняется в послании.