Швеция не будет препятствовать использованию порта на строительстве "Северного потока - 2"

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СТОКГОЛЬМ, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведское правительство не возражает, чтобы компания Nord Stream 2 AG использовала порт Карлсхамн на юге страны при прокладке газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Маргот Валльстрём на специальной пресс-конференции.
"Правительство не возражает, чтобы Карлсхамн разрешил Nord Stream складировать трубы в гавани", - отметила она.
По словам главы МИД, использование порта "не угрожает интересам безопасности благодаря принятым правительством мерам".
Формальное решение по вопросу, согласно законодательству страны, будет принято органами местного самоуправления - администрацией муниципалитета Карлсхамн - во вторник 31 января. Ранее кабинет не рекомендовал местным властям давать разрешение, ссылаясь на доклад Минобороны и заявляя, что строительство газопровода якобы "представляет угрозу безопасности страны".
Власти Карлсхамна считают проект строительства газопровода возможностью для создания рабочих мест: в частности, можно будет получить прибыль в размере 100 млн крон (11,24 млн долларов).
В конце прошлого года местные власти острова Готланд отказали Nord Stream 2 AG в использовании своей гавани Слите после встречи с министрами иностранных дел и обороны. По сообщениям шведских СМИ, военные королевства полагают, что "на трубы, по которым транспортируется газ между РФ и ФРГ, российскими военными могут быть установлены прослушивающие устройства с целью получения конфиденциальной информации". Кроме того, шведские военные считают, что порт Слите "может быть использован российской стороной для высадки морского десанта на острове Готланд в случае конфликта в Балтийском регионе".
Теперь же Валльстём заявила, что ситуация в области безопасности на Готланде и в Карлсхамне "совершенно разные".
"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.