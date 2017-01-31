Deutsche Bank согласился выплатить США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $425 млн за последствия вывода из России порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Кроме того, британские власти намерены оштрафовать банк на $200 млн за подозрительные финансовые операции, сообщило в понедельник агентство Reuters.
По его сведениям, речь идет о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.
Как сообщала ранее газета Süddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
17 января Министерство юстиции США объявило о согласии банка выплатить $7,2 млрд для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года.