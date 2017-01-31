В Аргентине судья постановила заблокировать сайт и приложение сервиса Uber

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Член одного из судов аргентинской столицы Мария Фернанда Ботана постановила заблокировать сайт и приложение онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber на территории всей страны. Об этом сообщил в понедельник прокурор Мартин Лападу, подавший соответствующее ходатайство.
"Судья вынесла решение о полной блокировке сайта и приложения Uber на территории всей республики ", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias. По его словам, запрет связан с тем, что компания "организовывает коммерческую деятельность в общественных местах без разрешения".
Как отметил прокурор, постановление пока не вступило в силу, так как перед этим оно должно быть одобрено Апелляционным судом. Представители Uber, в свою очередь, подчеркнули, что ранее эта инстанция "признала блокировку невозможной, поскольку суд Буэнос-Айреса не может выносить решения, действие которых выходит за пределы города".
По словам Лападу, он также просил суд выдать ордер на задержание двух руководителей аргентинского отделения Uber, однако ходатайство не было удовлетворено. "Основанием для их ареста может служить нарушение постановления о блокировке сервиса, вынесенное в середине апреля", - добавил прокурор.
Uber начал принимать заказы в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года. В этом же месяце суд аргентинской столицы принял к рассмотрению иск от профсоюзов таксистов и обязал правительство города приостановить работу сервиса до вынесения окончательного решения по этому делу. Компания отказалась подчиниться постановлению.
Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем в 450 городах мира.