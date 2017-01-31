"Ъ": ипотека не оправдала ожиданий банкиров как надежный сегмент кредитования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лидером по проблемам розничных кредитов в 2016 году стала ипотека, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка).

По данным исследования организации, за 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. Самые низкие темпы роста были зафиксированы в сегменте кредитных карт - 3%, по кредитам наличными рост составил 10%, по автокредитам - 17%.

По результатам анализа ОКБ, количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось на 20%, до 42,3 тыс.

Газета отмечает, что банкиры стараются не признавать ухудшение качества ипотеки. В первой десятке банков на рынке ипотеки на запрос издания данных не предоставили, ограничившись общими комментариями. "Мы не наблюдаем роста просроченных кредитов", - сообщили в Сбербанке. В "Дельта- кредите", Россельхозбанке и Райффайзенбанке не ответили на запрос газеты.

Лишь в некоторых банках признали некоторое ухудшение качества кредитов. По словам зампреда правления Абсолют- банка Татьяны Ушковой, единственный сегмент, показавший рост по выдачам в 2016 году, - ипотека. Доходы населения продолжают падать, поэтому просрочка растет.

"Возможно, мы увидим небольшой рост просрочки, который нормален с учетом кризиса", - отметили также в Транскапиталбанке.