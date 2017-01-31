Регионы получат субсидии для агропрома на 10 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 10 млрд рублей между 38 регионами для развития сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 10 654,7 млн рублей распределены между бюджетами 38 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.