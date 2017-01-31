Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с Samsung

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СЕУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правительство Республики Корея усилит контроль качества аккумуляторов для мобильных телефонов, производимых южнокорейскими компаниями. Об этом сообщила Корейская лаборатория тестирования (KTL), отвечающая за сертификацию реализуемых на территории страны товаров.
"Правительство проводит пересмотр правил сертификации батарей, используемых в мобильных телефонах и смартфонах", с тем, чтобы не допустить повторения истории с аппаратами Samsung Galaxy Note 7, аккумуляторы которых могли самопроизвольно взорваться или загореться, говорится в сообщении.
Неделю назад Samsung сообщила, что причиной возгораний стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. Компания пообещала, что примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.
В сентябре 2016 года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями. После этого компания сообщила, что дефект устранен, и начала обмен купленных ранее смартфонов на новые. Однако, как выяснилось позднее, проблему решить так и не удалось, аккумуляторы в новых Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В связи с этим Samsung впоследствии объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.