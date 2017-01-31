Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с Samsung

Экономика и бизнес
31 января, 7:50 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Это необходимо для того, чтобы не допустить повторения ситуации с аппаратами Samsung Galaxy Note 7, аккумуляторы которых могли самопроизвольно взорваться или загореться
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

СЕУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правительство Республики Корея усилит контроль качества аккумуляторов для мобильных телефонов, производимых южнокорейскими компаниями. Об этом сообщила Корейская лаборатория тестирования (KTL), отвечающая за сертификацию реализуемых на территории страны товаров.

Смотрите также
Samsung Galaxy Note 7 возгорались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки

"Правительство проводит пересмотр правил сертификации батарей, используемых в мобильных телефонах и смартфонах", с тем, чтобы не допустить повторения истории с аппаратами Samsung Galaxy Note 7, аккумуляторы которых могли самопроизвольно взорваться или загореться, говорится в сообщении.

Неделю назад Samsung сообщила, что причиной возгораний стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. Компания пообещала, что примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

В сентябре 2016 года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями. После этого компания сообщила, что дефект устранен, и начала обмен купленных ранее смартфонов на новые. Однако, как выяснилось позднее, проблему решить так и не удалось, аккумуляторы в новых Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В связи с этим Samsung впоследствии объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

Смотрите также

Росавиация считает возможным снять запрет на провоз смартфонов Galaxy Note 7
США хотят изменить правила по аккумуляторам после инцидентов с батареями Samsung
NBC: Samsung принудительно отключит в США все Galaxy Note 7
В США пассажиры самолета заново прошли контроль из-за сообщений о Galaxy Note 7

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама