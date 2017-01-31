Число осужденных в России за экономические преступления сократилось в 4 раза

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число осужденных в России за экономические преступления за последние пять лет сократилось в четыре раза. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"За последние пять лет число осужденных за преступления в экономической сфере сократилось в четыре раза - с 8 тыс. в 2010 году до 2 тыс. в 2015 году. Это 0,2% от общего числа подсудимых. В первом полугодии 2016 года осуждены около 1 тыс. человек, из них более 60% - за мошенничество, - отметил генпрокурор. - Каждый четвертый был приговорен к реальному лишению свободы".

"Я отнюдь не пытаюсь приукрасить ситуацию. Глупо отрицать: проблем во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов хватает", - признал он, напомнив, что в Генпрокуратуре для их решения образовано отдельное управление, действует межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей.

"Мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, обмениваемся информацией о фактах необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность, проводим целенаправленные проверки и принимаем меры", - подчеркнул Чайка.

За полгода с открытия электронного почтового ящика для обращений предпринимателей лично к генпрокурору поступило 500 сообщений о фактах необоснованного уголовного преследования и неправомерных действиях в отношении имущества предпринимателей. "Все сигналы внимательно изучаются, четверть их уже удовлетворена", - заметил Чайка.

"Скажем, во Владимирской области к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство привлекли гендиректора энергопредприятия. Его фирма поставляла жителям тепло без соответствующей лицензии. При этом не учитывалось, что котельная, деятельность которой обеспечивало предприятие, одна на весь город. Если бы она перестала работать, люди элементарно остались бы без отопления", - привел он пример. Прокуратура добилась прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления.