Эксперты предлагают учесть в программе цифровой экономики риски, связанные с занятостью

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Экспертный совет при правительстве РФ подготовил предложения по разработке программы "Цифровая экономика" и направил их министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, а также в Минкомсвязь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Открытого правительства.

"Особого внимания, по мнению экспертов, потребует трансформация рынка труда в условиях цифровой экономики. Речь идет об управлении рисками, связанными с высвобождением персонала, а также необходимости адаптации персонала к новым условиям работы", - отметили в Открытом правительстве.

При этом нужно будет усовершенствовать и школьное образование в сфере ИТ, считают эксперты.

Влияние цифровых технологий на рынок труда чувствуют и сами компании. Как заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Сбербанка России Герман Греф, к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое в связи с цифровой трансформацией.

В настоящее время в Сбербанке работают около 300 тыс. человек. По данным на 1 января 2017 года количество офисов Сбербанка превышало 15 тысяч - это наибольшая по сравнению с другими банками сеть. В 2010 году у Сбербанка было более 19 тысяч отделений. Банк неоднократно заявлял, что планирует сокращать количество физических отделений и намерен уходить в удаленное обслуживание.

Программа цифровизации

В целом цифровизацию российской экономики "необходимо начать с таких отраслей, как здравоохранение, образование, наука, промышленность, сельское хозяйство, ритейл, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ и рынок финансовых услуг", уверены эксперты. "Благодаря внедрению цифровых технологий станет возможным, в том числе, развитие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем "умный дом" и "интернета вещей", - полагают в совете.

Эксперты также отмечают необходимость координации программы "Цифровая экономика" с действующей госпрограммой "Информационное общество", а также с программой по формированию цифрового пространства ЕЭС. В первую очередь следует определить сам предмет цифровой экономики, от которого будет зависеть направление всей программы.

Программа "Цифровая экономика" должна быть основой при разработке документов отраслевого стратегического планирования. Она должна быть ориентирована, в том числе, на снижение издержек предпринимателей и граждан, обеспечение свободы движения товаров, услуг и капитала, а также на всестороннюю кооперацию хозяйствующих субъектов в цифровом пространстве, полагают эксперты.

В Экспертном совете считают, что "один из механизмов формирования цифровой экономикой может стать государственно- частное партнерство и концессия по развитию евразийских цифровых активов". "Что касается развития цифровой инфраструктуры, то, прежде всего, необходимо обеспечить всеобщий и безлимитный доступ в интернет", - уверены эксперты. Они предлагают сделать приоритетными такие направления, как работа с "большими данными", обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственного интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств.

Помимо этого, Экспертный совет при правительстве РФ отмечает необходимость совершенствования законодательной базы регулирования различных сфер цифровой экономики. Так, следует обеспечить регулирование в таких сегментах, как электронная торговля, защита данных и интеллектуальной собственности, передача технологий. Кроме того, нужно проработать "вопросы регулирования деятельности в РФ глобальных цифровых компаний и создать нормативно-правовую базу для функционирования рынка труда в условиях цифровой экономики", уверены в Экспертном совете.

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить программу мер для развития цифровой экономики в РФ. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что программа технологического развития России, направленная на переход к цифровой экономике, будет готова в первом полугодии 2017 года.