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Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту

Экономика и бизнес
31 января, 11:12 UTC+3 МОСКВА 31, января. /ТАСС
"Стройгазмонтажу" предстоит построить двупутную железную дорогу к мосту протяженностью 18 км к 1 августа 2019 года
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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор (заказчик проекта), по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом отмечается, что работы будут проведены в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

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В сообщении подчеркивается, что это "позволит завершить строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту синхронно с сооружением самого моста". Эта компания уже является подрядчиком работ по проектированию и строительству Керченского моста (распоряжением правительства от 30 января 2015 года).

Согласно подписанному распоряжению, общая цена контракта составляет 16 млрд 947,2 млн рублей. При этом компания должна обеспечить "выполнение предусмотренных контрактом работ в полном объеме без увеличения общей цены контракта".

"Стройгазмонтажу" предстоит построить двупутную железную дорогу к мосту протяженностью 18 км к 1 августа 2019 года (начало временной эксплуатации линии) и полностью завершить работы к 1 декабря 2019 года.

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Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, без привлечения банка. Обеспечение госконтракта не требуется, строительство подлежит страхованию. Объем авансирования не может превышать 30% от стоимости контракта. В существенных условиях к госконтракту также указано, что международные санкции к России или подрядчику "не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы".

На строительство железнодорожного подхода со стороны Крыма было объявлено два конкурса по выбору подрядчика, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Министерство транспорта обратилось в ООО "Стройгазмонтаж" с предложением рассмотреть возможность строительства объекта.

Как пояснил ранее глава Минтранса Максим Соколов, "СГМ зарекомендовал себя как ответственный подрядчик: мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением, у компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом".

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