"Укртрансгаз": газа в хранилищах Украины достаточно для транзита в ЕС

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Киев уверен в достаточных объемах газа в украинских хранилищах для потребностей отечественных потребителей и бесперебойных поставок в страны Европейского союза. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский, комментируя интервью главы "Газпрома" Алексея Миллера "Российской газете".

"В украинских хранилищах достаточно газа, чтобы покрыть потребности всех категорий отечественных потребителей, еще и профицит мощностей остается", - сказал он, добавив, что Украина "заявки по транзиту газа в Европу выполняет своевременно и в полном объеме".

При этом, по его словам, за последние сутки "из-за недопоставки газа российским "Газпромом" Украина дотировала собственным ресурсом европейских потребителей на 10 млн кубометров".

Билявский отметил также, что ежесуточно в Европу транспортируется более 300 млн кубометров, а по результатам января Украина "может выйти на рекордные 8,5 - 8,7 млрд кубометров". "Очередные волнения" руководства "Газпрома" по поводу возможного риска для транзита российского газа в Европу он считает необоснованными.

В интервью "РГ" Миллер, в частности, выразил обеспокоенность в том, что длительное похолодание на Украине создает риск для транзита российского газа в Европу, и производительности хранилищ может не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей. "Смогут ли наши украинские коллеги в этой ситуации выполнять обязательства по обеспечению надежного транзита российского газа, предназначенного для европейских потребителей, - большой вопрос", - отметил Миллер.

Ранее глава "Газпрома" сообщал, что компания фиксирует снижение запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода пикового потребления. Он также добавил, что суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%.

На сегодня, по данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 10,054 млрд кубометров, суточный отбор составляет почти 62 млн кубометров. В компании утверждают, что при сильном похолодании есть техническая возможность дополнительного импорта, а к концу отопительного сезона в ПХГ объемы газа не опустятся ниже 8 млрд кубометров. По оценке Фонда национальной энергетической безопасности, в силу технологических особенностей буферный газ (неснижаемый остаток для обеспечения подъема газа в требуемых объемах) в украинских хранилищах должен составлять 6 - 7 млрд кубометров.