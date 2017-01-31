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"Ъ": "ВКонтакте" требует запретить сбор информации о пользователях для банков

Экономика и бизнес
31 января, 11:12 UTC+3
Соцсеть подала иск к Double Data и Национальному бюро кредитных историй, которые, по версии истца, извлекают личные данные пользователей без их согласия
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Офис "ВКонтакте"

Офис "ВКонтакте"

© Руслан Шамуков/ТАСС

Соцсеть "ВКонтакте" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) с требованием требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст иска, оказавшийся в распоряжении редакции. За нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с компаний символическую компенсацию - по одному рублю.

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В тексте иска утверждается, что НБКИ предлагает кредитным организациям услуги на основе технологий, разработанных Double Data, которые позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из "ВКонтакте". Компания, по утверждению истца, извлекает из базы данных социальной сети личные данные владельцев аккаунтов, при этом ни сама сеть, ни ее пользователи не давали разрешения на использование этой информации.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии "ВКонтакте" способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. В НБКИ от комментариев отказались.

В Фонде развития интернет-инициатив заявили, что это дело может создать юридический прецедент, который способен похоронить в стране множество перспективных Big Data-решений.

Между тем, в других странах подобные прецеденты уже возникали. К примеру, Facebook в ноябре 2016 года запретила британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его "слишком навязчивым". 

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