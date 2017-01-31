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МЭР: только 5% госзакупок в России проходят на конкурентных условиях

Экономика и бизнес
31 января, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Порядка 59% заказов осуществляется так называемым "иными способами", заявил директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ Максим Чемерисов
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. На полностью конкурентных условиях в РФ осуществляется лишь 5% государственных закупок, и более 50% закупок проводятся различными креативными способами, которые изобретают сами заказчики. Об этом сообщил директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ Максим Чемерисов.

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"Только 5% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов, то есть мы их можем назвать полностью конкурентными. 36% закупок осуществляется у единственного поставщика и порядка 59% осуществляется так называемым иными способами", - сказал Чемерисов на конференции "Поддержка государственной компанией "Российские автомобильные дороги" субъектов малого и среднего предпринимательства".

Он пояснил, что иные способы - это способы закупок, самостоятельно сформированные заказчиками, очень часто этими способами маскируются закупки у единственного поставщика и иные квазиконкурентные способы заключения договоров.

"Творчество заказчиков продолжает нарастать, и если в прошлом году мы говорили, что заказчиками порядка 3,5 тыс. способов закупок используется, то в текущем году мы насчитали 4 тыс. 480 способов закупок. Креативу нет предела, и он продолжает нарастать", - сказал Чемерисов.

В России действуют 174 электронных площадки. При этом, по словам чиновника, только на 46 площадках сконцентрировано 99% торгов, а остальные площадки являются сомнительными, создаются под конкретные заказы, и контролировать их сложно.

Помимо этого, существует и проблема издержек для поставщиков. "В среднем издержки на участие в процедуре торгов отнимают у участника закупки до 5% от стоимости заключенного договора. То есть 5% тратятся только на то, чтобы подать заявку, зарегистрироваться, аккредитоваться, получить электронную подпись. Никакие издержки в экономике не являются нормальными, работы еще очень много", - сказал Чемерисов.

По словам чиновника, по итогам 2016 г. объем объявленных торгов в России составил 25,8 трлн руб., что больше уровня 2015 г. на 10%. Чемерисов подчеркнул, что 28% закупок осуществляют пять крупнейших госкомпаний, в том числе ГК "Автодор".

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