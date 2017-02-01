Всем онлайн: бизнесменам России предстоит перейти на "умные" кассовые аппараты

Традиционные кассовые аппараты уходят в прошлое. С 1 февраля зарегистрировать или перерегистрировать такую ККМ (контрольно-кассовую машину) будет невозможно. Поставить на учет в налоговой можно будет только, так называемую, онлайн-кассу. А с 1 июля 2017 года использование таких аппаратов станет обязательным для всех предпринимателей, которые пользуются кассовой техникой. На следующем этапе - с 1 июля 2018 года, ККМ будут обязаны устанавливать все компании России, в том числе организации, которые оказывают услуги населению и платят ЕНВД (единый налог на вмененный доход) или выбрали патентную систему налогообложения (сейчас они могут работать без такой техники и выдавать клиентам бланки строгой отчетности). Такой регламент устанавливает федеральный закон №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Начиная с июля 2016 года, предприниматели могли добровольно обновить свою технику. По итогам 2016 года, ФНС сообщила, что почти 7,5 тысяч онлайн-касс уже работают в России, пробито более 9,5 млн чеков.

Федеральная налоговая служба (ФНС) на своем сайте сообщает, что использование онлайн-касс позволит бизнесменам экономить деньги и время. Такой аппарат не обязательно отвозить в налоговую службу для регистрации – это можно сделать через интернет (при наличии электронной цифровой подписи), ежегодное обслуживание также не обязательно. Клиенты компании с такой кассой могут получить чек не только на бумаге, но и в электронном виде – через почту, SMS или приложение для смартфона. "С точки зрения государства ожидается легализации розничной торговли и сферы услуг и, соответственно, увеличение налоговых поступлений, а также оптимизация трудозатрат за счет перехода на электронную регистрацию и сосредоточения внимания налоговых органов на зонах риска", - сообщается в сообщении ФНС России.

"Умная касса"

Основное отличие обычных касс от "онлайновых" заключается в методе передачи данных в налоговую службу. В традиционной ККМ установлена система ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищённая) - микросхема, в пластиковом чехле размером со спичечный коробок. На нее записываются данные обо всех операциях с кассовой машиной, и сотрудники налоговой службы могли прийти с проверкой и расшифровать данные на ней. Раз в 12-14 месяцев ЭКЛЗ необходимо заменить - в специальном центре обслуживания снять данные со старой, отдать их в фискальное ведомство и установить новую. Старый "коробок" предприниматель обязан хранить пять лет. Процесс замены ЭКЛЗ порой растягивался на пять дней, и в случае, если у предпринимателя была всего одна кассовая машина, то его деятельность на этот момент была полностью парализована.

В онлайн-кассе ЭКЛЗ нет – вместо него установлен фискальный накопитель, который передает данные через интернет – в кассу встраивается обычная сим-карта. Меньше, чем за секунду после того, как покупатель оплатил товар или услугу, устройство передает данные оператору фискальных данных (ОФД). Сервер, установленный в ОФД, передает кассе сигнал о том, что информация получена, и отправляет данные на электронную почту или телефон покупателя (если эти данные есть у продавца). С определенной периодичностью, ОФД передает данные о покупках в налоговую службу. По данным на 31 января 2017 года, в России действуют пять ОФД.

Мы проанализировали законодательство и постарались ответить на вопросы как перейти на онлайн-кассу и кому нужно ли это делать прямо сейчас.

? Я владелец бизнеса и я использую кассовые аппараты. Я не смогу их использовать с 1 февраля? Нет, вы сможете пользоваться старыми ККМ вплоть до 1 июля 2017 года. После этого придется перейти на онлайн-кассу. Но если вам необходимо перерегистрировать свою ККМ или вы только открываете бизнес, то с сегодняшнего дня вы сможете "поставить на учет" только онлайн-машину. Исключение – если сейчас вы работаете без кассового аппарата вообще – тогда купить и зарегистрировать кассу нужно до 1 июля 2018 года. ? Мне обязательно покупать новую ККМ? Нет, вы можете модернизировать старую. Это займет 1-2 дня и будет стоить от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от марки вашего старого кассового аппарата. Новая онлайн-ККМ обойдется в сумму от 15 тысяч рублей. ? В моем магазине плохо работает мобильный интернет. Что делать? Вы можете выбрать один из трех вариантов подключения онлайн-кассы к интернету: проводной интернет, wi-fi или через сотовую сеть – по 3G. В случае, если сигнал идет с задержкой – ничего страшного, аппарат "запоминает" информацию и передаст ее оператору фискальных данных как только появится соединение. ? Оператор фискальных данных предоставляет своим услуги бесплатно? Нет, ОФД – это коммерческая структура, и услуги платные. На данный момент стоимость годового обслуживания одной кассы – 3 тысячи рублей. При этом, предприниматели освобождаются от обязательства обслуживаться в центрах техобслуживания (примерно 2000 рублей в год за одну кассу) и замену ЭКЛЗ (около 7500 в год). Впрочем, если касса сломается, в центр обслуживания все равно предстоит обратиться - и ремонт надо сделать быстро. Если через 30 дней после поломки, касса не возобновит работу, то ее снимут с учета, и пользоваться ей будет невозможно. ? При работе со старой кассой, приходилось вести много документации. Есть ли какие-то изменения? Да, есть. Владельцам онлайн-касс можно будет отказаться от ведения технического паспорта ККМ, паспорта версий, журнала учета вызова механиков, учетного талона. ? Что делать, если я работаю в сельской местности, где нет интернета? Вы вправе не использовать кассовую технику (в том числе онлайн-аппараты), если ваша компания находится на территории, входящей в перечень отдаленных или труднодоступных местностей России. Этот перечень утверждают региональные власти. ? В каких случаях, можно вообще отказаться от использования кассовой техники? В случае, если вы работаете на удаленной территории, как уже говорилось. Также кассовый аппарат не нужен в случае, если вы ведете следующие виды деятельности: продажа газет и журналов в киосках

продажа ценных бумаг

продажа водителем или кондуктором проездных билетов в салоне транспортного средства

обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах (кроме магазинов, павильонов и автолавок, которые установлены на территории – там ККМ нужна)

разносная торговля в вагонах поездов, с ручных тележек, велосипедов, корзин, лотков

торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой

сезонная торговля овощами, фруктами, ягодой

ремонт и окраска обуви

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами

реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов

вспашка огородов и распиловка дров

услуги носильщиков

сдача в аренду жилья, принадлежащего предпринимателю Правда, если вы продаете подакцизные товары, например, алкоголь или сигареты, ККМ вам потребуется в любом случае. ? Я покупатель. Могу ли я проверить подлинность выданного мне чека? Да, можете! Создание и развитие гражданского контроля за предпринимателями - одна из целей введения "умных касс". Но даже сейчас, когда онлайн-аппараты установлены не везде, вы можете проверить - зарегистрирован ли выданный вам чек, в ФНС или нет. Для этого надо зайти на специально созданный сайт или установить приложение на смартфон (версия для Android и iOS). Если чек выдан незарегистрированной кассой, то вы можете отправить онлайн-жалобу в налоговую службу.

Сергей Круглов